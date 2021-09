이재명 "야권·보수언론 대장동 '꼼수', 부동산개혁 '정수'로 돌파하겠다"

[아시아경제=이영규 기자] 더불어민주당 대선 경선후보인 이재명 경기도지사가 지사 재임 중 경기도에서 추진해 온 '토지거래허가제' 등 다양한 부동산 정책을 열거한 뒤 국민의힘과 조선일보의 성남 대장동 공영개발에 대한 '아니면 말고식' 꼼수 공세를 부동산 개혁이라는 '정수'로 정면 돌파하겠다는 의지를 피력했다.

이 지사는 25일 페이스북에 올린 '토건 기득권의 '꼼수', 부동산 개혁의 '정수'로 받겠습니다'라는 글을 통해 "'꼼수는 정수로 받는다'. 드라마 '미생'에 나오는 말인데 위기를 기회로 만들어내며 온갖 저항과 반발에도 한 걸음 한 걸음 개혁의 길을 열어온 저의 삶의 원칙"이라고 운을 뗐다.

이어 "대장동 공영개발에 대한 국민의힘과 조선일보의 '아님 말고식' 공세가 이어지는 이유는 명백하다"며 "대장동 공영개발 이슈를 정치 쟁점화해 이번 (대통령)선거를 부동산 선거로 치르겠다는 것이고, 국민의 삶을 둘러싼 잘하기 경쟁 대신 헐뜯기 경쟁으로 정권을 잡아보겠다는 '꼼수'"라고 비판했다.

이 지사는 "(이런 꼼수를)피하지 않겠다"며 "누가 토건 기득권 편에 서 있는지, 누가 시민의 편에서 불로소득 공화국 타파를 위한 현실적 대안과 해법을 갖고 있는 지 국민의 냉엄한 판단을 구하겠다"고 강조했다.

특히 "이번 대선을 토건 기득권 해체의 출발점으로 삼는 '정수'로 받겠다"며 "(저는)백 마디 말보다 늘 실적으로 기득권의 저항을 돌파하고 부동산 개혁의 성과를 만들어내는 등 그동안 부동산 범죄와 반칙을 용납하지 않았다"고 주장했다.

그는 그러면서 "이재명 취임 후 경기도는 기획부동산 범죄 83건을 수사 의뢰하고, 부동산 거래 거짓신고 의심자 특별조사로 1677건의 범죄를 적발했다"며 "아파트 부정 청약 불법 전매 등 집중수사로 1856명을 적발하는 등 부동산 범죄 근절을 위해 철저한 행정권을 적용했다"고 자평했다.

또 "'토지거래허가제' 도입을 통해 외국인 거래가 1866건(2020년 6~10월)에서 859건(2020년 11월~2021년 3월)으로 54%나 줄었고, 법인은 6362건에서 592건으로 91% 급감하는 등 투기 수요를 억제했던 경험을 갖고 있다"며 "성남시장 시절의 대장동 개발부터 경기도에서 시행한 '개발이익 도민환원제'로 개발이익을 시민께 돌려드린 경험이 있다"고 역설했다.

아울러 "국민의 주거 안정을 보장할 기본주택은 물론 불로소득을 소수가 아닌 모두의 것으로 만들 '기본소득 국토보유세' 도입 추진, 부동산 정책 신뢰를 회복할 고위공직자 부동산 백지신탁제 도입 건의 등까지 해묵은 부동산 문제를 해결할 새로운 기준과 해법을 제시하고, 만들어 왔다"고 덧붙였다.

