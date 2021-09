"경비원 父, 곰팡이 핀 선물세트 주민에 받아… 유통기한 4년 지나"

"고맙다 인사했을 아빠 생각하니 너무 화나"

[아시아경제 나예은 기자] 은퇴 후 경비원 일을 하는 아버지가 주민으로부터 유통기한이 지나고 곰팡이가 낀 선물세트를 받아왔다는 사연이 전해져 누리꾼들의 공분을 사고 있다.

24일 한 온라인 커뮤니티에는 '경비원한테 유통기한 지난 쓰레기 선물세트 주는 사람'이라는 제목의 글이 올라왔다.

본인을 경비원의 자녀라고 소개한 작성자 A씨는 "아버지는 오랫동안 외국과 무역을 하며 사업체를 경영해 오다 은퇴 후 경비원 일을 하신지 수년 됐다"며 "그간 유통기한 지난 코코아가루, 유통기한 지난 화장품 등 (유통기한이 지난 물품들을) 소소하게 몇 번 받아왔는데 (이번에는) 너무 충격 받아 글을 쓴다"고 게시글 작성 이유를 밝혔다.

A씨는 아버지가 주민에게 받아온 선물 사진을 공개하며 "딱 봐도 상자 겉 표면이 많이 긁히고 곰팡이가 보이길래 열어봤더니 스티커는 이미 개봉해 잘려 있고 상자 안쪽이 온통 곰팡이"라며 "이상해서 유통기한을 보니 2018년"이라고 전했다.

이어 다른 선물세트 사진을 첨부하며 "다른 건 식용유와 햄 세트인데 표면에 오염이 심했고 곰팡이 냄새도 확 났다"며 "뚜껑을 열어보니 참담하다. 믿을 수 없어서 설마 하고 확인해 보니 유통기한이 무려 2017년"이라고 말했다.

A씨는 "아버지께 물어보진 않았지만 같은 사람이 줬을 것 같다"며 "각각 두 사람이 같은 날 이런 쓰레기를 줬을 것 같진 않다"고 했다.

이어 "요즘 배울 만큼 배우고 소일거리로 경비원 하시는 분들 많다. 저런 쓰레기 받아도 모르고 쓰고 먹지 않는다. 기분 나빠도 말 안하고 그냥 버린다"며 "혹여 정말 절박한 생계로 하신다 해도 이런 쓰레기 주면 안 되지 않느냐. 경비하시는 분들 대부분이 노인 분들인데 상한 거 드시고 탈 나서 잘못되면 어쩌려고 저런 쓰레기를 선물이라고 주느냐"고 목소리를 높였다.

그러면서 "아버지가 선물 들어왔다고 무거우니 집에 가져가 달라고 해서 제가 받아왔는데 너무 어이없고 화나고 씁쓸하다"며 "내용물은 모른 채 웃으면서 고맙다고 인사했을 아빠 생각하니 너무 화나고, 누가 줬는지 물어서 눈앞에 다 집어던지고 싶다"고 덧붙였다.

누리꾼들은 "아파트 입주민 카페에 올려라", "대자보를 써 붙여야 된다', "저런 것도 입주민 갑질 아니냐", "아직도 무개념이 있다", 등의 반응을 보이며 분노했다.

한편 다음 달 21일부터는 개정된 공동주택관리법에 따라 아파트 경비원에 대한 입주민 '갑질'이 금지된다. 개정된 법에 따르면 아파트 경비원에게 경비 업무 외 허드렛일을 시킬 경우 최대 1000만원의 과태료가 부과된다.

