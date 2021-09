신세계百, 전자책 대여 서비스 ‘인기’…접속자 수 10만명 돌파

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 전자책 대여 서비스 ‘신백서재’를 선보인지 5개월 만에 누적 접속자 수 10만명을 돌파했다고 26일 밝혔다. 누적 도서 대여 수는 총 3만5400여권으로, 하루에 630여명 넘게 접속해 220권 가량을 빌려본 셈이다.

신백서재는 신세계백화점 애플리케이션(앱)에 로그인 하면 누구나 무료로 이용 가능하다. 대여기간은 14일, 한번에 대여 가능한 책 수는 무제한이다. 읽고 싶은 책을 검색해서 클릭하면 도서대여 서비스인 ‘북큐브’로 연동된다. 소장권수는 오디오북을 포함한 3만 여권이다.

오는 10월1일부터는 신작도서 대여 권수를 9권으로 늘린다. 종이책 발간 기준 3개월 내의 도서를 선정했으며, 고객 등급과 관계없이 누구나 볼 수 있다.

매달 진행하는 신세계 도서 큐레이션 서비스 ‘다독다독’에서는 요즘 가장 인기 있는 주제인 등산 에세이, 교양 인문학, 밀레니얼 세대를 위한 자기계발 서적 9권을 엄선했다. 10월 테마는 ‘이탈리아’로 해외 여행이 어려운 시기에 고객들의 마음을 위로하고 갈증을 해소할 수 있도록 도울 예정이다. 총 6권의 도서는 신세계백화점 앱 회원이라면 누구나 대여할 수 있다.

신세계백화점 관계자는 “다양한 콘텐츠를 선보여온 신세계가 업계 최초로 전자책 대여를 선보이며 화제를 모으고 있다”며 “유통을 뛰어넘어 고객 라이프스타일을 코칭하는 차별화 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

