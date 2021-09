밥상 물가에 우유, 전기료까지 줄줄이 인상…서민 경제 직격탄

우유 200원가량, 전기 4인가구 최대 1050원 올라

"모든 것이 오른다" 시민들 '한숨'

전문가 "정부, 물가안정 정책 의지 보여야"

[아시아경제 강주희 기자] "버티고 버텨도 계속 오르네요."

추석 연휴가 끝난 23일 전기요금과 우윳값 인상 소식이 연달아 나오면서 시민들의 한숨이 깊어지고 있다. 이미 오른 밥상 물가에 정부는 8년 만에 전기요금 인상을 단행하면서 서민들의 가계 부담이 더욱 가중될 전망이다. 전문가는 물가 안정을 위한 정부의 정책 의지가 중요하다고 강조했다.

23일 정부와 한국전력(한전)은 다음 달 1일부터 적용되는 4분기 전기요금을 인상한다고 밝혔다. 최종 연료비 조정단가를 kWh당 3원 인상, 월평균 350kWh를 사용하는 4인 가구의 전기요금은 매달 최대 1050원 오르게 된다.

올해 들어 연료비는 계속 올랐지만, 정부는 물가 급등을 우려해 전기 요금 인상을 유보했었다. 그러나 지속적인 연료비 상승에 이어 한전의 실적 악재, 탄소중립 비용 증가 등의 영향으로 이 같은 결정을 내린 것으로 보인다. 이번 전기료 인상에 따라 도시가스 등 다른 공공요금을 비롯해 물가상승 압력은 더욱 커질 전망이다.

정부는 이번 전기요금 인상이 전체 물가상승률에 미치는 영향은 일각의 우려보단 크지 않을 것으로 보고 있다. 보도에 따르면, 기획재정부 관계자는 "전기가 소비자물가에서 차지하는 가중치를 감안하면 올해 물가 상승률에 미치는 영향은 0.0075%포인트 정도"라며 "전기요금은 급격한 인상으로 국민 부담이 높아지지 않게 분기별로 3원 정도만 올릴 수 있도록 제한이 있기 때문에 4분기 인상이 올해 물가를 급격히 올리는 작용을 하지는 않을 것"이라고 했다.

그러나 시민들의 체감은 달랐다. 지난해 말부터 계속된 밥상물가 상승과 주택 시장 불안정으로 전·월세비가 크게 오르는 등 필수 생활 비용 부담이 큰 상황이어서다.

서울에서 자취하는 직장인 조모(29)씨는 "월급 빼고 다 오른다는 말이 맞다. 월세, 휴대전화 요금, 생활비 빼고 나면 저축하기도 민망한 돈이 남는다"라며 "이제는 정부가 안 오른다고 공언했던 전기요금마저 올랐다. 소득은 그대로인데 여러 방면에서 지출은 늘어나니 가격이 조금만 인상 돼도 부담이 크다"고 토로했다.

통계청에 따르면, 지난달(8월) 소비자물가지수는 1년 전보다 2.6% 상승해 연중 최고치를 기록했다. 소비자물가는 지난 4월부터 5개월 연속으로 2% 상승률을 이어가고 있다. 특히 소비자들의 가격 체감이 큰 농·축·수산물이 폭염 등의 영향으로 7.8% 증가했다. 이 중 달걀 가격은 54.6% 뛰어 올해 1월(15.2%)부터 8개월 연속 두 자릿수 상승률을 보였다.

엎친 데 덮친 격, 오는 10월1일부터는 우유 가격도 오를 예정이다. 서울우유협동조합은 원유가격 인상으로 인해 흰 우유(1ℓ) 기준 제품 가격을 5.4% 인상한다고 23일 밝혔다. 이에 따라 대형마트 기준 2500원 중반이었던 우유 가격은 2700원으로 200원가량 오르게 된다. 서울우유가 가격을 인상하는 건 지난 2018년 이후 3년 만이다.

업계 1위 서울우유의 가격 인상으로 매일유업, 남양유업 등 다른 유업체의 가격도 줄줄이 인상될 전망이다. 유제품이 들어간 빵, 과자 등의 제품 역시 잇따라 가격이 오를 것으로 보인다.

전문가는 물가 안정을 위한 정부의 정책 의지가 중요하다고 제언했다. 김태기 단국대 경제학과 교수는 "물가 상승 요인은 코로나19 때문에 원자재 공급이 정상화되지 못하는 세계적 요인이 있다. 이런 부분은 코로나19라는 변수가 있어서 안정화되기까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다"고 전망했다.

김 교수는 "국내 요인에선 정부가 물가 관리에 미흡한 측면이 있다"라며 "탈원전 추진은 누가 봐도 빠르고, 한전은 적자가 나는 상황이니 전기 요금은 오를 수밖에 없다. 물가 안정에 대해 정부가 확고한 의지를 보여야 한다"고 강조했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr