경찰, '술자리 논란' NC 다이노스 선수 등 7명 검찰 송치

[아시아경제 이정윤 기자] 방역 지침을 어기고 술자리를 한 뒤 역학조사에서 동선을 허위로 진술한 혐의를 받는 전·현직 야구선수들이 검찰에 넘겨졌다.

24일 경찰 등에 따르면 서울 강남경찰서는 NC 다이노스 이명기·권희동·박석민 선수와 전직 야구 선수 A 씨, 선수들과 술자리를 함께한 일반인 여성 3명 등 총 7명을 감염병예방법 위반 혐의로 전날 검찰에 송치했다.

NC 소속 선수들은 지난 7월 5∼6일 강남구의 호텔 숙소에서 일반인 여성 2명과 함께 총 6명이 술을 마셔 '5인 이상 집합금지'를 어겼지만, 코로나19 확진 이후 역학조사 과정에서 이 사실을 숨긴 혐의를 받는다.

이에 강남구는 7월 14일 "NC 다이노스 선수 3명과 일반인 여성 2명 등 확진자 5명이 동선을 허위진술 했다"며 경찰에 수사 의뢰했다. 또 NC 선수들과 동석한 여성들이 이들을 만나기 하루 전 키움 히어로즈·한화 이글스 선수 각 2명과 전직 야구선수 A 씨와 호텔에서 술을 마신 사실도 파악해 추가로 수사를 의뢰했다.

경찰은 2차 수사 대상이었던 전직 프로야구 선수 A씨와 일반인 여성 1명에 대해서도 혐의가 인정된다고 봤지만, 키움·한화 선수에 대해서는 불송치 결정했다. 경찰이 호텔 내부 CCTV 등을 토대로 조사한 결과 이들이 같은 공간에 머문 시간이 짧았던 것으로 알려졌다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr