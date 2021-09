커피베이, ‘배민쇼핑라이브’서 상품권 최대 5000원 할인

[아시아경제 문혜원 기자] 커피베이는 배달의민족 앱 내 배민쇼핑라이브를 통해 커피베이 배민 상품권을 최대 5000원 할인 판매한다고 24일 밝혔다.

커피베이는 25일 오후 5시부터 라이브 방송에서 커피베이 배민 상품권 1만원권을 30% 할인된 가격인 7000원에 구입할 수 있는 기회를 제공한다. 배민페이로 구매 시 배민 쿠폰 2000원을 추가로 지급해 최대 5000원의 할인 혜택을 준다.

커피베이 배민 상품권은 배달의민족에서 배달 또는 포장 주문할 때 사용 가능한 상품권으로 커피베이 전 메뉴에 적용 가능하다. 상품권은 1인당 최대 10매까지 구매 가능하며, 선착순 5000장 판매될 계획이다.

커피베이는 라이브 방송 참여 고객을 위해 당첨 이벤트도 함께 진행한다. 방송 중 상품권 구매 인증을 한 고객 중 총 80명을 선정해 커피베이 모바일상품권 1만원권(30명), 커피와 잘 어울리는 커피베이 스낵 MD ‘스낵의정석’ 4종 세트(50명)를 증정한다.

