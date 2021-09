중국, 윤석열 '美전술핵 배치 요구'에 "책임 있는 행동 아냐"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 외교·안보 공약으로 미국에 전술핵 배치를 요구하겠다고 발표한 내용을 놓고 중국이 책임 있는 행동이 아니라고 비판했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 23일 정례 브리핑에서 '한국 한 대선 후보가 당선되면 미국에 중요한 무기를 배치해 달라고 요구하겠다고 했는데 어떻게 생각하느냐'는 질문이 나오자 "한반도 문제에 있어서 중국의 입장은 일관되고 명확하다"고 밝혔다.

이어 자오 대변인은 "한국 정치인이 한반도 핵 문제를 이용해 말하는 것은 책임 있는 행동이 아니다"라고 강조했다.

이날 브리핑에서 윤 전 총장의 이름이 직접 나오진 않았지만, 윤 전 총장은 전일 발표한 외교안보 공약에서 국민 안전이 위협 받을 시 미국에 전술핵 배치와 핵 공유를 강력히 요구하겠다고 언급한 바 있다.

