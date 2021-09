[아시아경제 유병돈 기자] 대유 대유 290380 | 코스닥 증권정보 현재가 7,760 전일대비 70 등락률 -0.89% 거래량 86,951 전일가 7,830 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-2일대유, 경영권 변경 후 창사 이래 최대 분기 실적[특징주]대유, 곡물가격 상승에 식량공포 커진다…반도체·철강 이어 곡물로 이동 close 는 시가 하락에 따라 1회차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액을 8193원에서 7871원으로 조정한다고 23일 공시했다.

이에 따라 전환 가능 주식 수는 127만486주로 늘어난다. 이는 발행주식총수의 14%에 해당한다.

