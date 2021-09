[아시아경제 이선애 기자] 남양유업은 한앤코를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했다고 23일 공시했다.

소송은 지난 5월 27일 홍원식 회장 등의 주식 매매계약과 관련돼 있다. 홍 회장 등은 남양유업 주식매매 계약 매수인인 한앤코19호 유한회사, 한상원, 김경구, 윤여을을 상대로 불법행위 손배 소송을 제기했다.

