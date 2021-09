백화점·마트 추석선물 매출 두자릿수 '껑충' … 온라인 판매비중 25%

20만원대 이상 프리미엄 선물수요 급증

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 장기화와 사회적 거리두기 강화로 올 추석 백화점과 대형마트에서 선물세트 매출이 크게 증가한 것으로 나타났다.

23일 유통업계에 따르면, 신세계백화점은 지난달 13일부터 이달 19일까지 추석 선물세트 매출이 지난해 추석 전 같은 기간보다 18.4% 증가한 것으로 집계됐다.

품목별 매출을 보면 와인·주류가 전년 동기 대비 44.8% 뛰었고 농산 27.8%, 축산 18.7%, 수산 11.2%, 건강·차 11.8% 등이 두 자릿수 증가율을 보였다.

특히 고가 선물 수요가 늘며 가격이 20만~30만원을 넘는 '프리미엄 선물세트' 매출도 34.9% 증가했다.

또 비대면 선물 수요가 커지며 '선물하기' 기능 등을 이용한 온라인 판매가 43.5% 뛰었고, 이에 따라 전체 선물세트 매출에서 온라인 판매가 차지하는 비중이 25%에 달했다.

현대백화점에서도 지난달 13일부터 이달 20일까지 추석 선물세트 매출은 작년보다 18.5% 증가했다. 정육이 전년 동기 대비 24.8% 늘었고, 과일 매출이 37.4%, 와인 36.7% 등의 신장률을 보였다.

이마트에선 지난달 5일부터 지난 20일까지 추석 선물세트 판매 실적이 6.4% 증가했다. 특히 20만원 이상 고가 선물세트 매출이 12.1% 늘었다.

프리미엄 선물의 대표격인 축산 세트 매출이 4.2% 증가한 가운데 한우 갈비와 구이를 한데 모은 혼합세트 매출은 17.2% 늘었다. 과일 세트 가운데는 올해 작황이 좋았던 배 세트 매출이 17.8% 증가하며 1위를 차지했다. 양주 세트 매출은 39.5%, 와인 세트 매출은 7.4% 늘었다.

이마트 관계자는 "올 추석도 비대면 명절을 보내면서 직접 찾아가지 못하는 대신 고가의 선물을 보내는 수요가 많았다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr