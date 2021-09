[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 13,200 전일대비 200 등락률 -1.49% 거래량 498,305 전일가 13,400 2021.09.23 14:43 장마감 관련기사 NH투자증권의 디지털 혁신…"10월 메타버스 서비스 오픈"'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열[단독] '백색의 건축가' 리차드 마이어, 키움證 새 사옥 설계 close 이 2000억원 유상증자 추진관련 언론보도에 대해 "다양한 검토를 진행하고 있지만 아직 구체적으로 결정된 바는 없다"고 23일 공시했다. 이어 "추후 구체적인 내용이 확정되는 시점이나 1개월 이내에 재공시하겠다"고 덧붙였다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr