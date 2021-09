부산銀, 부산국제영화제 26년째 지원

[아시아경제 김효진 기자] BNK부산은행은 오는 10월6일 개막하는 ‘제26회 부산국제영화제’의 성공적인 개최를 위해 총 8억원을 후원한다고 23일 밝혔다.

부산은행은 이날 부산국제영화제와 후원 약정식을 맺고, 발전기금 5억원과 3억원 상당의 전산기기를 지원하기로 했다.

부산은행은 1996년부터 올해까지 26년째 매년 영화제를 후원하고 있다.

