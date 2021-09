영광군 ‘청정전남 으뜸마을 만들기 사업’ 박차

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)이 주민이 직접 참여해 마을을 가꾸는 ‘청정전남 으뜸마을 만들기’ 사업에 선정된 46개 마을이 사업 추진에 박차를 가하고 있다.

23일 군에 따르면 이번 사업은 군에서 46개 마을이 사업 대상지로 최종 선정돼 벽화 그리기, 꽃밭 조성 등 마을 환경 개선과 마을 공동체 활성화 사업을 진행하고 있다.

주민들은 원활한 사업 추진을 위해 마을별 추진반을 구성하고 여러 차례 회의를 거쳐 마을 가꾸기 방향성을 잡는 등 자발적인 참여를 통해 가시적인 성과를 이끌어내고 있다.

군 관계자는 “이번 사업을 통해 코로나19로 침체된 마을 분위기를 되살리고 주민들이 마을공동체 정신을 회복할 수 있는 계기가 될 것을 기대한다”며 “올해 사업이 성황리에 마무리될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr