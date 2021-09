광주 산정지구 공공주택 개발 꼭 필요한가?…오는 27일 토론회

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주시 주택보급률은 2019년 107%에서 10년 후 최소 135%로 전망되고 있다.

주택공급의 과잉 우려의 목소리가 나오는 상황에서 168만5950㎡(51만평) 규모의 산정지구 부지에 1만3000세대의 대규모 택지개발 사업이 필요한가에 대한 토론회 자리가 마련된다.

광주경실련은 오는 27일 광주시의회 4층 대회의실에서 산정지구 공공택지개발에 대한 효과와 문제점, 그 대안을 모색하기 위한 정책토론회를 개최한다.

정책토론회는 박종렬 광주경실련집행위원장이 진행을 하며, 동신대 도시계획학과 조진상교수(광주경실련 정책위원장)가 '광주 주택공급 과잉 우려, 산정공공주택지구 개발 꼭 필요한가?'라는 주제로 발제를 한다.

조 교수는 발제문에서 "산정 공공주택지구 조성사업은 그린벨트를 대규모로 훼손하면서 다른 주택사업의 원활한 추진에 막대한 영향을 미치고, 광주 주택정책의 자치분권화에 반한다"며 "인구감소·지방소멸시대에 대규모 개발사업 추진이 적절하지 않고, 대규모 개발이익이 시행사에 독점되는 등 여러 가지 문제점을 갖고 있다"고 했다.

이어 "산정 공공주택지구 조성사업은 광주광역시 주택정책의 큰 흐름에 부합하지 않을 뿐만 아니라 광주의 전반적인 주택여건에 비춰 볼 때 불요불급한 사안으로 사업추진을 재검토해야 한다"고 주장했다.

주제 발표에 이어 송봉혁 LH광주전남지역본부 부장, 이상배 광주광역시 도시재생국장, 윤현석 광주일보 부장, 윤연상 산정지구 주민대책위원장, 서재형 광주경실련 건축도시위원장(건축사)이 토론자로 참여해 논의의 장을 펼친다.

