[아시아경제 김유리 기자] 해비치 호텔앤드리조트가 운영하는 경기 화성시 '롤링힐스 호텔'은 자녀에게 승마 체험 기회를 제공하는 '홀스 라이딩 패키지(Horse Riding)'를 다음달 31일까지 선보인다고 23일 밝혔다.

이 패키지는 성인 2명과 소인 1명 기준의 혜택으로 구성됐다. 음료 및 스낵 이용 혜택이 포함된 승마장 입장권과 어린이 승마 체험권 1장이 제공된다. 승마 체험에는 말과의 교감 및 승마 교육 등이 포함돼 있어 처음 말타기를 경험하는 아이들도 도전해볼 수 있다.

테라스가 있는 객실에서의 1박과 조식 뷔페 3인, 실내 수영장 및 피트니스 이용 혜택이 포함된다. 패키지 가격은 21만원부터다(세금 및 봉사료 별도).

호텔 관계자는 "롤링힐스 호텔은 50여종 나무와 식물로 조성된 산책로가 있어 가을 단풍을 즐기기에도 좋다"고 말했다.

