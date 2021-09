부산을 ‘디지털 치의학 도시’로 … 국립치의학연구원 유치 기원 전시회·학술대회 개최

25~26일 심포지엄, 43개사 150부스 전시, 19개 주제 학술대회

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 오는 25~26일 이틀간 벡스코 제2전시장에서 ‘2021 부산 디지털 치의학 전시회 및 종합 학술대회를 연다.

학술대회는 지역 치의학 기업의 경쟁력을 강화하고 최신 치의학 기술 보급과 국립치의학연구원 부산 유치를 위해 마련됐다.

치의학 전시회에는 오스템임플란트, 디오, 세일글로발 등 치과 기자재 업체 43개사가 150여개 부스를 마련해 제품을 홍보한다. 또 학술대회 참가 의료진을 대상으로 치과 기자재 프로모션을 진행한다.

종합학술대회에선 ‘CAD/CAM을 위한 인레이와 온레이 프렙’ 등을 주제로 최신 디지털 치의학 기술 정보를 확산하고 보급할 예정이다.

‘국립치의학연구원 부산설립! 믿음을 실현으로!’라는 주제로 심포지엄도 열어 국립치의학연구원 설립 필요성과 당위성을 공유하고 부산 유치를 위한 전문가 의견도 듣는다.

부산시는 코로나19 상황을 고려해 사전등록제, QR코드 도입, 개인방역키트 제공 등 방역수칙을 지키며 행사를 진행할 예정이다.

이번 행사는 부산시와 부산시치과의사회, 부산경제진흥원, 부산테크노파크 공동 주최·주관으로 마련된다.

부산시 관계자는 “이번 전시회로 국립치의학연구원 부산 유치 의지를 다지고, 치의학 산업의 기술과 학술 등 교류를 통해 지역 경쟁력을 강화해 부산시가 디지털 치의학 중심도시로 도약할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

