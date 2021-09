▲김명국씨 별세·김인철,인규,동희(하나금융투자 압구정금융센터장) 부친상 = 22일 이대서울병원 장례식장 11호실, 발인 24일 오전 10시, 장지 벽제승화원, 02)511-3344(하나금융투자 압구정금융센터 황연숙 과장)

