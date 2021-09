'민식이법'에도 스쿨존 불법 주정차 여전…일년새 11만건 달해

스쿨존 내 무인 불법 주정차 단속 장비 설치율 12% 불과

한병도 의원 "지자체도 불법 주정차 카메라 설치 늘려 적극적인 단속 의지를 보여야"

[아시아경제 임철영 기자] 지난해 6월 말부터 올해 8월 말까지 1년 새 스쿨존 불법 주정차 전국 신고건수가 11만건에 달하는 것으로 나타났다.

23일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 한병도 의원이 행정안전부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 민식이법이 시행됐음에도 불구하고 전국 스쿨존에서 한 달 평균 8300여건의 불법주정차 신고가 발생한 것으로 집계됐다.

신고된 11만 6862건 중 5만 9828건에 대한 과태료가 부과된 것으로 나타났으며 신고 대비 과태료 부과율이 가장 높은 지역은 세종(73.6%)이었고, 전남(67.1%), 대전(63.1%), 광주(58.6%), 부산(57.6%)순이었다.

또한 전국에서 가장 많은 신고가 이루어진 지역은 경기로 4만 2313건으로 집계됐다. 이어 서울이 1만 1484건에 비해 3배 많은 수준이었다. 반면 세종은 신고 건수가 508건으로 제일 적었다.

한편 지난해 말 기준 전국 1만 6896개 스쿨존 내 무인 불법 주정차 단속 장비 설치율은 12%에 불과했다. 무인교통 단속장비(신호위반·과속단속) 설치율이 21%인 것에 비하면 절반 수준이다. 올해 말까지 불법 주정차 단속장비를 1150개소에, 무인교통 단속장비를 5529개소에 추가 설치하면 설치율은 각각 19%와 53%가 될 전망이다.

한 의원은 “스쿨존 사고를 방지하기 위해서는 안전속도 준수뿐만 아니라 불법 주정차 역시도 근절해야 한다”고 지적하면서 “주민신고에만 의존할 것이 아니라 지자체도 불법 주정차 단속 카메라 설치를 늘려 적극적인 단속 의지를 보여야 한다”고 강조했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr