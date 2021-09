[아시아경제 김은별 기자] 22일 오전 경남 진주시에 위치한 스타벅스 매장에 승용차가 돌진하는 사고가 발생했다.

이날 오전 11시58분께 경남 진주시 가좌동 스타벅스 진주경상대점에는 K7 승용차가 돌진, 20대 종업원 1명과 40대 운전자 1명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 다행히 매장 안에 손님이 없어 큰 인명피해로 이어지지는 않았다.

경찰은 빗물에 차가 미끄러졌다는 운전자 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

