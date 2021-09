"1년에 단 두 번" 토이저러스, 29일까지 '해피 토이저러스데이' 진행

1500여 품목 완구 최대 50% 할인 판매

추석·설낀 달 완구 매출, 평소보다 40% ↑

[아시아경제 김유리 기자] 롯데마트가 운영하는 완구 매장 '토이저러스'는 오는 29일까지 1500여 품목 완구를 최대 50% 할인해 판매하는 '해피 토이저러스 데이' 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.

'해피 토이저러스 데이'는 1년 중 설과 추석 시기에 맞춰 두 번만 진행하는 완구 대형행사다. 추석과 설이 있는 달의 완구 매출은 평소보다 40% 이상 높은 점을 감안해 기획했다고 토이저러스는 설명했다.

이번 '해피 토이저러스 데이' 행사에는 '닌텐도 스위치', '레고', '실바니안' 등 전자, 교육, 여아·남아 완구 등 전 카테고리 완구를 준비했다. '닌텐도 스위치 HAD'와 '닌텐도 스위치 모여봐요 동물의 숲 에디션'을 1만원 할인된 35만원에 판매한다. '모여봐요 동물의 숲', '마리오 골프' 등 스위치 인기 타이틀 10종 역시 20% 할인된 가격으로 선보인다.

동물 인형과 미니어처 가구, 건물로 사랑을 받고 있는 '실바니안 패밀리'도 최대 30% 할인 행사를 진행한다. 패스트레인도 전 품목 최대 40% 행사를 선보인다. '레고 시티 우리집'과 '레고 도시 중심가'도 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

김경근 롯데마트 토이저러스 팀장은 "1년 중 단 두 번만 진행하는 완구 대형행사인 만큼 합리적인 가격으로 완구를 구입할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

