美, 일본 후쿠시마산 식품 수입규제 풀어

日 농림수산성, 원전사고 이후 적용해온 식품 수입 규제 해제 발표

한국과 중국, 대만 상대로 자국산 식품 수입 규제 해제 요구 수위 높일 듯

[아시아경제 국제부 기자] 미국 정부가 2011년 3월 후쿠시마 제1원전 폭발 사고 후에 도입한 일본산 식품에 대한 수입 규제를 모두 풀었다.

일본 농림수산성은 22일 미국 정부가 후쿠시마 원전 사고를 계기로 적용해온 자국산 식품의 수입 규제를 전면 철폐했다고 발표했다.

일본 광역자치단체인 현 단위로 적용된 미국의 수입금지 대상 지역으로는 후쿠시마 등 14개 현이 남아 있었다.

미국 정부의 수입 규제 전면 철폐로 후쿠시마에서 나오는 쌀을 비롯해 미야기, 이와테 등 후쿠시마 주변 지역 농산물 등 총 100개 품목의 미국 수출이 가능하게 됐다.

미국은 홍콩, 중국에 이어 일본의 제3위 농림수산물 ㆍ식품 수출 대상국(지역)이다.

일본이 지난해 미국으로 수출한 농림수산물ㆍ식품은 1188억엔(한화 1조3000억원)어치였고, 이중 쌀이 약 5억6000만엔을 차지했다.

후쿠시마 제1원전 사고 직후 55곳에 달했던 일본산 식품 수입 규제 국가ㆍ지역은 미국이 빠지면서 14곳으로 줄게 됐다.

일본 정부는 미국 정부의 이번 결정을 근거로 후쿠시마 원전 사고와 관련한 수입 규제를 유지하고 있는 한국, 중국, 대만 등을 상대로 철폐 요구 수위를 높일 것으로 보인다.

일본 농림수산성 관계자는 "미국의 규제 철폐가 다른 국가ㆍ지역에 큰 임팩트(영향)를 줄 것"이라고 말했다고 교도통신은 전했다.

앞서 일본 농림수산성은 유럽연합(EU)이 내달 10일부터 일본에서 재배된 버섯류와 후쿠시마현 등에서 생산되는 두릅나무를 포함한 일부 산채류에 대해 방사성물질 검사증명서 제출을 면제키로 하는 등 수입 규제를 완화하기로 했다고 21일 발표했다.

