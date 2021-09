탈레반, 유엔총회 참가 희망

탈레반 유엔총회 참석 요청 서한 구테흐스 사무총장에 전달

[아시아경제 국제부 기자] 아프가니스탄에서 재집권한 이슬람 무장단체 탈레반이 뉴욕에서 개최된 유엔 총회 참가 의사를 피력한 것으로 전해졌다.

22일(현지시간) 해외 주요 외신들에 따르면 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 지난 15일과 20일 아미르 칸 무타키 탈레반 외교부 장관 등으로부터 제76차 유엔 총회 참석을 요청하는 서한을 받았다.

스테판 두자릭 유엔 사무총장 대변인은 "탈레반은 고위급 회담에 참여를 요청하는 서한을 구테흐스 사무총장에게 보냈다"고 말했다.

무타키 장관은 서한에서 아슈라프 가니 아프간 대통령은 지난달 축출됐다고 언급하며 전 정부가 임명한 굴람 이삭자이 대사가 더는 아프간을 대표하지 않는다고 밝혔다.

이삭자이 대사는 자신을 임명한 정부가 무너진 뒤에도 탈레반이 더 민주적인 정부를 구성하도록 유엔 안전보장이사회가 압박해야 한다고 촉구하는 등 대사로서 활동을 펼쳐왔다.

