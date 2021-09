롯데TOPS 전국 9개 점포서 유명 명품 최대 40% 할인

다음달 4일까지 올해 마지막 '롯데 럭셔리 드림' 행사

[아시아경제 조인경 기자] 롯데백화점이 24일부터 '롯데탑스(TOPS)' 9개 점포에서 올해 마지막 대형 명품 할인 행사인 '롯데 럭셔리 드림(LOTTE LUXURY DREAM)'을 진행한다고 22일 밝혔다.

롯데TOPS는 롯데백화점이 해외 유명 브랜드 상품을 직소싱해 합리적인 가격에 선보이는 해외패션 전문 편집샵으로, 20~30대 고객을 중심으로 큰 인기를 끌고 있다. 특히, 지난 3월과 6월에 진행한 제1·2회 LOTTE LUXURY DREAM은 행사 종료 후에도 추가 진행에 대한 문의가 잇따를 정도로 큰 호응을 받았다. 코로나19 장기화로 인한 '보복소비'와 MZ세대의 '플렉스(Flex)' 문화 영향으로 롯데백화점의 올 1~8월 해외 명품 매출은 전년 동기 대비 43% 고신장했다.

이에 롯데백화점은 24일부터 다음달 4일까지 세번째 LOTTE LUXURY DREAM 행사를 열고 40여개의 유명 명품 브랜드 상품을 최대 40% 할인 판매한다. 롯데백화점 강남점(10월3일까지), 청량리점, 김포공항점(10월3일까지), 중동점, 포항점 등 5개점과 롯데아울렛 광교점, 광주월드컵점, 롯데몰 군산점, 진주점 등 총 9개 점포에서 진행된다.

특히, 지난 행사에서 조기 소진이 많았던 의류와 신발 품목을 강화하고 전체적으로 신상품 물량을 30% 이상 늘려 총 70억원 규모의 상품을 준비했다. 1차 행사보다는 20억원, 2차 행사보다는 10억원 많은 물량으로 핸드백, 지갑, 클러치 등 브랜드별 스테디셀러 제품 뿐 아니라 가을·겨울(FW) 시즌에 맞는 다양한 의류와 스니커즈 상품을 선보인다는 게 백화점 측 설명이다.

인기 상품 추가할인과 구매금액대별 최대 5% 롯데상품권을 증정 등 다양한 혜택도 제공된다.

롯데백화점 손을경 MD개발부문장은 "지난 행사 때 보내주신 고객들의 뜨거운 반응에 힘입어 올해 마지막 명품 파격 할인 행사를 준비했다"며 "증가하는 명품 소비에 맞춰 다양한 상품을 합리적인 가격에 제공할 수 있도록 물량 확보에 심혈을 기울이겠다"고 전했다.

