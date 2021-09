"더 나은 퍼포먼스를 위해."

타이틀리스트가 프로v1 & 프로v1x 인핸스드 얼라인먼트 골프공(사진)을 선보였다. 얼라인먼트 사이드 스탬프를 추가해 확실하게 정렬을 도와준다. 최신 모델의 토털 퍼포먼스는 그대로 유지했다. 2021년 버전은 특히 2011년 이후 무려 10년 만에 완전히 다른 딤플 패턴 디자인으로 공기역학적 신기술부터 돋보인다. "플레이의 정확성까지 높여준다"는 설명이다.

무엇보다 진보된 2.0 ZG 프로세스 코어와 하이 플렉스(High-Flex) 케이싱 레이어 조합이 압도적인 비거리를 구현한다. 그린 주위 스핀력은 기본, 부드러운 캐스트 우레탄 엘라스토머 커버가 동력이다. 공식 홈페이지 내 ‘마이 타이틀리스트(My Titleist)’에서 먼저 공개해 사전 판매를 진행하고 있다. 10월1일부터는 공식 대리점에서 구매하면 된다.