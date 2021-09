[3보]신규확진 1605명, 일요일 최다…추석 재확산 우려

[아시아경제 차민영 기자] 코로나19가 수도권을 중심으로 다시 확산하는 가운데 20일 신규 확진자 수는 1600명대 초반으로 집계됐다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1605명 늘어 누적 28만7536명으로 집계됐다고 밝혔다. 전날(1910명)보다 305명 줄었으나, 일요일 확진자(발표일 기준 월요일)로는 국내 코로나19 사태 이후 최다 기록이다.

최근 4주간 일요일 확진자를 보면 1485명→1375명→1433명→1605명을 기록해 직전 3주간은 1300∼1400명대를 유지했으나 이번 주 들어 1600명대로 급증했다. 수도권 중심 재확산 여파로 인해 일요일 기준으로 최다 확진자가 나온 것이다.

특히 추석 연휴를 맞아 대규모 인구이동도 이어지고 있어 연휴 이후 전국적 재확산이 우려되고 있다. 이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 1577명, 해외유입이 28명이다.

지난 7월 초 시작된 4차 대유행은 두 달 보름 넘게 이어지고 있다. 하루 확진자는 지난 7월 7일(1211명) 이후 76일 연속 네 자릿수로 집계됐다. 지난 14일부터 이날까지 최근 1주간 발생한 신규 확진자만 보면 일별로 1495명→278명0→1942명→2008명→2087명→1910명→1605명을 기록했다.

사망자는 전날보다 5명 늘어 누적 2409명이 됐다. 국내 평균 치명률은 0.84%다. 위중증 환자는 총 332명으로, 전날(333명)보다 1명 줄었다.

전날 하루 선별진료소에서 의심환자 등을 검사한 건수는 3만477건으로, 직전일 3만3883건보다 3406건 적다. 직전 평일의 4만7660건보다는 1만7183건 적다.

이와 별개로 전국의 임시 선별검사소에서 실시한 검사는 총 4만4756건이다. 현재까지 국내 정규 선별진료소에서 이뤄진 코로나19 진단 검사 건수는 총 1405만975건으로 이 가운데 28만7536건은 양성, 1280만9907건은 음성 판정이 나왔다. 나머지 95만3532건은 결과를 기다리고 있다.

이날 0시 기준 국내 누적 양성률은 2.05%(1405만975명 중 28만7536명)다.

