경찰, '특혜시비' 화천대유 대표 소환조사

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹을 받는 자산관리회사 화천대유 대표를 조사했다.

20일 경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 최근 이성문 화천대유 대표를 불러 자금과 관련된 조사했다

경찰청은 올해 4월 금융정보분석원(FIU)으로부터 화천대유와 관련해 수상한 자금 흐름이 발견됐다는 공문을 받은 뒤 용산서에 사건을 넘겨 수사 전 단계인 입건 전 조사를 진행하도록 했다. FIU는 화천대유 대주주인 언론인 출신 김모씨와 이 대표 등의 2019년 금융 거래에 비정상적으로 보이는 부분이 있다고 통보한 것으로 알려졌다.

경찰은 현재 내사 단계이고 이 대표를 최근 한 차례 불러서 조사했다 향후 구체적인 내용은 밝힐 수 없다는 입장을 전한 것으로 알려졌다.

화천대유는 더불어민주당 유력 대권주자인 이재명 경기지사가 성남시장 때 추진한 대장동 공영개발사업에 참여한 업체다. 이 업체는 출자금 대비 1천154배에 이르는 배당금을 받아 정치권 등에서 특혜 의혹이 제기되고 있다.

