[아시아경제 박지환 기자] 강원도 강릉에 있는 모 공군 부대에서 코로나19 돌파감염발 집단감염 확진자가 또다시 발생했다.

19일 공군과 국방부에 따르면 이날 오후 2시 기준 강릉 공군 부대에서 병사 3명이 부대 내 확진자 접촉에 따른 진단검사 결과 확진 판정을 받았다. 해당 부대에서는 16일 기준 돌파감염자 2명이 처음 확인된 이후 이날 3명까지 포함해 누적 확진자는 14명으로 증가했다.

추가 확진된 3명 중 1명은 접종을 마친 돌파감염 사례, 나머지 2명은 1차 접종만 한 경우다.

공군은 해당 부대 장병과 군무원을 상대로 유전자증폭(PCR) 전수 검사를 벌여 이날 오전까지 양성 14명 이외 500여 명은 음성으로 확인됐다고 밝혔다. 나머지 1400여명은 결과를 기다리는 중이다.

현재 해당 부대는 전 장병과 군무원의 외출·휴가를 금지한 상태이다.

