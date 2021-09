[골프토픽] 포틀랜드클래식 3라운드 "우천 취소"

[아시아경제 노우래 기자] ○…미국여자프로골프(LPGA)투어 캄비아 포틀랜드클래식(총상금 140만 달러) 셋째날이 우천으로 취소됐다.

19일(한국시간) 미국 오리건주 포틀랜드 오리건골프장(파72·6478야드)에서 진행될 예정이던 대회 3라운드는 폭우로 비로 인해 열리지 못했다. LPGA투어는 "앞으로 기상 상태를 보고 54홀 축소 여부를 결정하겠다"며 "예정대로 72홀 경기를 치를 경우 예비일인 월요일까지 대회가 끝날 수 있다"고 설명했다. 캄비아 포틀랜드클래식은 지난해에도 미국 서부 지역 산불 때문에 3라운드 54홀 경기로 축소됐다.

‘넘버 2’ 고진영(26)이 1타 차 선두(8언더파 136타)를 질주하고 있는 상황이다. 지난 7월 VOA클래식 이후 2개월 만에 시즌 2승째이자 통산 9승째를 노리고 있다. 제마 드라이버(스코틀랜드) 2위(7언더파 137타), 카를로타 시간다(스페인) 3위(5언더파 139타), 이정은6(25·대방건설)와 이정은(33), 신지은(29·한화큐셀), 오수현(호주) 등 무려 7명이 공동 4위(4언더파 140타)에 자리했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr