허연심 씨 별세, 명진규(아시아경제 소비자경제부장)·명정규(자영업) 씨 모친상, 장나혜((주)비켄 대표)씨 시모상=18일, 삼육서울병원 장례식장 15호실, 발인 20일 오전 10시, 장지 서울 시립승화원 02-2215-4444

