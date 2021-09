추석 연휴 첫날 고속도로 곳곳 정체 이어져… 서울→부산 4시간30분

[아시아경제 이춘희 기자] 추석 연휴 첫날인 18일 오후 전국 고속도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 18일 오후 5시 기준으로 경부고속도로 부산 방향은 한남∼서초 4㎞, 신갈분기점 부근~수원 4㎞, 오산∼남사 5㎞, 천안휴게소∼청주부근 19㎞, 남청주부근~죽암휴게소 4㎞, 회덕분기점~비룡분기점 10㎞, 금호분기점 부근~북대구 부근 6㎞ 등 총 52㎞ 구간에서 정체가 나타나고 있다. 서울 방향으로도 북대구 부근~금호분기점 3㎞, 남사 부근∼남사 2㎞ 등 5㎞ 구간에서 차량들이 서행하고 있다.

서해안고속도로도 목포 방향으로 서평택분기점∼서해대교 11㎞, 서산 부근∼운산터널 부근 7㎞ 등 모두 18㎞ 구간에서 정체가 빚어지고 있다.

수도권제1순환고속도로는 일산 방향 김포요금소∼자유로 3㎞, 남양주~상일 부근 5㎞, 하남분기점~광암터널 부근 2㎞ 등 총 10㎞ 구간, 구리 방향 서하남 부근∼광암터널 4㎞, 상일 부근~강일 2㎞, 계양~송내 7㎞, 시흥휴게소~조남분기점 2㎞ 등 15㎞ 구간에서 차들이 거북이 걸음을 이어가고 있다.

중부고속도로는 남이 방향으로만 진천 부근∼진천터널 부근 6㎞, 서청주~남이분기점 6㎞를 합쳐 12㎞ 구간이 정체를 겪고 있다.

이날 오후 5시 기준으로 서울요금소를 출발해 주요 도시까지 걸리는 시간은 부산 4시간30분, 울산 4시간10분, 대구 3시간30분, 광주 3시간20분, 대전 1시간30분, 강릉 2시간40분 등 대부분 구간에서 다소 정체가 풀리고 있는 모습이다.

도로공사는 귀성 방향은 오후 8∼9시께, 귀경 방향은 오후 7∼8시께 정체가 풀릴 것으로 예상했다.

