공영쇼핑, 22일까지 추석 쇼핑지원금…"모바일 10% 즉시할인"

[아시아경제 이준형 기자] 공영쇼핑은 추석을 맞아 고객 쇼핑 지원을 위해 '모바일 10% 즉시할인' 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 추석연휴가 끝나는 22일까지 진행된다. TV홈쇼핑 상품과 일부 온라인 상품을 모바일 애플리케이션(앱)으로 주문하면 10% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

공영쇼핑은 다양한 먹거리 상품도 준비했다. 공영쇼핑에서 판매 중인 김치 중 판매량과 재구매율 모두 1위를 기록한 '도미솔 김치'를 비롯해 목우촌 흑돼지 세트, 흑마늘부추파불고기 등을 선보인다.

이벤트 기간 중 주문한 상품은 추석 미출고 기간이 종료되는 23일부터 순차적으로 배송된다. 무형상품, 쌀, 순금 등 일부 상품은 이벤트 대상에서 제외된다.

공영쇼핑 관계자는 "추석연휴 중에도 중소기업 상품과 농축수산물을 저렴하게 구매할 수 있는 이벤트를 준비했다"면서 "공영쇼핑이 드리는 '쇼핑지원금 10% 즉시할인' 혜택으로 풍성한 명절이 되길 바란다"고 말했다.

