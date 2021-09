[아시아경제 오현길 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 8,500 등락률 +3.18% 거래량 577,081 전일가 267,000 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 식약처, 셀트리온 '렉키로나주' 정식 품목허가…"투약 가능 환자 확대" 코스피, 개인·외인 매수에 '3140선' 마감코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복 close 은 식품의약품안전처로 부터 코로나19 바이러스(SARS-CoV-2) 감염환자 치료제 '렉키로나주(CT-P59)'의 국내 품목변경허가를 획득했다고 17일 공시했다.

회사측은 "코로나-19 장기화로 확진자가 증가하고 있는 상황 하에서 치료제에 대한 수요는 꾸준할 것으로 예상되며, 기존 환자의 증세가 중증 및 사망으로 악화되는 비율을 낮춰 코로나-19 국면 정상화에 기여할 수 있을 것"이라며 "각 글로벌 규제기관과 지속적인 논의를 통해 국가별 긴급사용승인 및 허가를 신청할 예정"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr