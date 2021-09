[아시아경제 이민지 기자] 비케이탑스 비케이탑스 030790 | 코스피 증권정보 현재가 6,970 전일대비 230 등락률 -3.19% 거래량 388,077 전일가 7,200 2021.09.17 15:03 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]비케이탑스, 정부 9조3000억 메타버스 예산안 발표에 수혜 예상↑비케이탑스 "엔스펙, 서울시 지자체와 메타버스 가상공간 구축 사업 추진"[특징주]비케이탑스, 3D게임 개발사 엔스팩 인수… '메타버스' 이커머스 특허보유에 강세 close 는 148억5000만원 규모로 물품 매매계약을 체결했다고 17일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 150.64%에 달한다.

