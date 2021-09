[아시아경제 이민지 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 189,000 전일대비 2,000 등락률 -1.05% 거래량 348,383 전일가 191,000 2021.09.17 14:44 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 아모레퍼시픽, 쉬어가는 3분기…목표가 13%↓외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 ESG 공시 기업 '3배' 늘었다 close 은 코스알엑스 주식 19만2000주를 1800억원 규모로 취득하기로 결정했다고 17일 공시했다. 취득후 지분비율은 38.4%이다. 회사 측은 “기능성 화장품 포트폴리오 강화를 위한 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr