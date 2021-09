[아시아경제 이민지 기자] 롯데하이마트는 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 1,500 등락률 +1.23% 거래량 34,114 전일가 121,500 2021.09.17 10:07 장중(20분지연) 관련기사 바이오 빅데이터 구축! 초대형 황제주의 등장!한샘, 온오프라인 생활용품 할인 행사…식기건조대 최대 50%↓한샘, 도어 표면 신소재로 '지문방지 기능' 오염 막아줘 close 경영권 인수를 위한 사모집합투자기구(PEF)에 500억원을 출자한다고 17일 공시했다.

회사 측은 “ 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 1,500 등락률 +1.23% 거래량 34,114 전일가 121,500 2021.09.17 10:07 장중(20분지연) 관련기사 바이오 빅데이터 구축! 초대형 황제주의 등장!한샘, 온오프라인 생활용품 할인 행사…식기건조대 최대 50%↓한샘, 도어 표면 신소재로 '지문방지 기능' 오염 막아줘 close 경영권 지분을 인수하기 위한 특수목적법인(SPC)에 투자하는 PEF에 유한책임 사원으로 참여한다”

이민지 기자 ming@asiae.co.kr