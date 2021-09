KT, CEO직속 '그룹 트랜스포메이션' 신설…부문장에 윤경림 사장

[아시아경제 조슬기나 기자]KT는 그룹 차원의 미래 성장기반을 강화하기 위해 최고경영자(CEO) 직속으로 ‘그룹 트랜스포메이션(Transformation)부문’을 신설했다고 17일 밝혔다. ▲그룹 경영 및 사업전략 ▲국내외 전략투자 ▲외부 제휴·협력 등의 기능을 통합해 전문적이고 체계적인 그룹 성장을 이끄는 역할이다. 부문장으로는 윤경림 전 현대자동차 부사장을 선임했다.

KT는 그룹트랜스포메이션부문을 중심으로 각 사 신성장 동력을 확보하는 동시에 그룹 내 시너지 창출을 위해 사업 포트폴리오 전환을 추진할 예정이다. 아울러 신설 부문은 주요 그룹사의 기업공개(IPO), 투자 유치 등 기업 가치를 높이기 위한 전략 수립과 실행에서도 중추적 역할을 수행하게 된다. KT는 지난해부터 디지코(DICIGO) 성장에 본격적인 드라이브를 걸고 현대로보틱스, 현대HCN, 웹케시그룹, 엡실론 등 1조원이 넘는 투자를 추진해왔다. 앞으로도 전략적 인수합병(M&A)과 기업 제휴·협력을 이어간다는 방침이다.

신설 부문을 이끌게 될 윤 사장은 앞서 KT에서 미디어본부장, 미래융합사업추진실장, 글로벌사업부문장 등을 역임하며 KT의 미래성장을 이끈 인물이다. KT는 “통신은 물론 모빌리티, 미디어 등 전문성을 바탕으로 다양한 그룹사 성장을 견인할 전략을 수립하고 실질적인 성과로 이어줄 적임자로 판단해 영입했다”고 전했다.

KT는 “신설부문이 각 그룹사의 잠재력 극대화로 괄목할 성장을 견인하고 디지코로 변모한 KT 그룹의 기업가치를 높이는 데 큰 역할을 할 것을 기대한다”며, “그룹사 성과 창출과 투자, 수익의 선순환을 통해 주주가치를 극대화 할 것”이라고 밝혔다.

