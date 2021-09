'노조, 단체 연가'‥ 춘천 시내버스 일부 노선 19일까지 운행 중단

한국노총, "1일 2교대 근무제 반대"‥ 준법 투쟁 예고

시, "비상 수송 대책 마련"‥ 전세버스 투입

[아시아경제 라영철 기자] 춘천 시내버스 일부 노선이 '1일 2교대 근무제 반대'를 하는 노조의 단체 연가로 17일부터 19일까지 운행을 중단한다.

17일 춘천시에 따르면 ㈜춘천시민버스 한국노총 소속 운수종사자는 지난 9일 지방노동위원회에서 민주노총과 사측 간에 협약한 1일 2 교대제 시행에 반대하고 있다.

이에 따라 이날부터 오는 19일까지 3일간 회사에 단체로 연가를 신청, 준법 투쟁을 예고해 시내버스 일부 노선 결행이 불가피한 상황이다.

시는 시민의 불편을 최소화하기 위해 미운행 노선에 3일간 총 100대의 전세버스를 긴급히 투입하기로 했다.

다만, 일부 노선은 부득이 결행이 발생할 것으로 보여, 시민이 대중교통 이용에 어려움을 겪을 것으로 예상된다.

시 관계자는 "비상수송대책을 수립하고 있다"면서 "일부 노선 결행으로 시민이 불편 겪지 않도록 최선을 다 하겠다"고 밝혔다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr