서울시-LG생활건강, 보호종료아동 280명에 '안심꾸러미' 전달

‘서울시 보호종료아동 자립지원 강화 계획’ 일환으로 추진…매년 2회 연례화 예정

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 추석 명절을 맞아 LG생활건강, 희망을나누는사람들과 올해 초 보호종료 된 아동 280명에게 1인당 60만원 상당의 ‘안심꾸러미’를 제작해 전달했다고 17일 밝혔다.

이번 나눔 행사에 함께한 LG생활건강은 여성, 아동, 청소년 등을 대상으로 많은 사회공헌 활동을 해오고 있다. 희망을나누는사람들도 사회복지 후원기관으로, 다양한 기업과 함께 사회취약 계층을 연계해 지원하고 있다.

보호종료아동은 보호자 사망 등으로 아동복지시설이나 가정위탁에서 보호되다가 만18세가 돼 퇴소하는 아동들로 보통 고등학교를 갓 졸업하고 사회로 나아가 자립초기 홀로서기에 많은 어려움을 겪고 있다.

‘안심꾸러미’ 사업은 서울시가 앞서 발표한 ‘보호종료아동 자립지원 강화 계획’의 하나로 진행된다. 민간기업에서 후원하는 생활필수품 등 현물을 모아 ‘안심꾸러미’로 제작해 명절 등 연2회 보호종료아동에게 배송해주는 사업이다.

이번 안심꾸러미는 LG생활건강이 1억 6000만원 규모 화장품 등 생필품을 기부하고 단체와 자원봉사자가 모여 안심꾸러미를 제작하고 서울시가 배송했다. 서울시는 올해 시범사업으로 추진하고 민?관 협력 사업 확대를 통해 매년 2회 연례화 할 예정이다.

김선순 서울시 여성가족정책실장은 “안심꾸러미는 보호종료아동들의 새로운 출발을 응원하는 많은 사람들의 마음이 담겨있다”며 “명절을 맞은 보호종료아동에게 따뜻함이 전해지기를 바라며 앞으로도 보호종료아동들이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 꼼꼼하고 세심한 자립지원 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.

