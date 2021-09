IAEA, 2050년 원자력 발전량 전망치 상향…"탄소제로에 원전 필수"

전망치 715GW→792GW로 상향 조정

후쿠시마 사고 이후 10년만의 첫 조정

"원전, 탄소제로 실현·전력수요 대응 위해 필수적"

[아시아경제 김수환 기자] 국제원자력기구(IAEA)가 2050년 세계 원자력 발전량의 잠재 성장 전망치를 상향 조정했다.

16일(현지시간) IAEA는 보고서를 통해 2050년 원자력 발전 능력이 최대 792GW(기가와트)가 될 것이라고 밝혔다.

이는 지난해 393GW보다 두 배가량 오른 것으로 기존 전망치인 715GW보다 약 10% 증가한 것이다.

IAEA는 보고서에서 "일본 후쿠시마 원전 사고 발생 이후 10년 만에 전망치를 조정했다"라며 "세계 각국이 기후변화 극복을 위해 화석 연료를 다른 에너지로 대체하고 있는 가운데 전망치를 조정하게 됐다"라고 전했다.

IAEA에 따르면 원자력 발전 능력이 전망치대로 증가한다면 2050년 전 세계 발전량에서 원자력이 차지하는 비중은 지난해 기준 10%에서 12%로 커지게 된다.

다만 이는 혁신적인 원자력 기술이 도입돼야만 가능한 전망치라고 IAEA는 덧붙였다.

IAEA에 따르면 보수적으로 계산할 때 2050년 원자력 발전 능력은 지난해(393GW)와 비슷한 392GW가 될 것으로 예상됐다.

IAEA는 이번 전망치 상향 조정이 "기후 변화 문제에 대한 인식과 전기 생산 시 (온실가스) 배출을 감축하는 데 있어 원자력이 지닌 중요성을 반영한다"고 주장했다.

라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 "새로운 전망치는 원자력이 저탄소 에너지 생산에서 계속 필수적인 역할을 할 것이라는 점을 보여준다"고 말했다.

IAEA는 탄소 제로 실현을 위해 원전 기술의 혁신이 필수적이라며 원자력을 활용한 수소 생산 기술과 소형 원자로 기술 등을 도입해야 한다고 강조했다.

IAEA는 앞으로 30년간 글로벌 전력 생산량이 두 배가량 증가할 것으로 보이는 가운데 원전 생산량도 같이 증가해야 한다고 전했다.

특히 전 세계 원자로 중 3분의 2가 30년 넘게 가동 중인 상태라며 노후화된 원자로 대체를 위해 더 많은 원전이 건설돼야 한다고 IAEA는 강조했다.

