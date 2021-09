무안군의회, 추석 맞아 지역아동센터 위문

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군의회(의장 김대현)는 16일 추석 명절을 앞두고 관내 지역아동센터를 찾아 위문품을 전달하고 시설 관계자들을 격려했다고 밝혔다.

이번 위문은 소외계층과 함께 더불어 살아가는 지역사회 분위기를 확산하고 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역아동센터의 고충을 듣고자 마련됐다.

이날 김대현 의장과 소속 의원들은 꿈이 있는지 역 아동센터, 안동지역아동센터, 몽탄지역아동센터 3곳을 방문해 쌀과 라면 등 생필품을 전달하고 현장 애로사항을 청취했다.

김대현 의장은 “아이들이 올바르게 자라날 수 있도록 현장에서 노력하시는 시설관계자 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 우리 아이들을 지역사회가 보듬는 시스템이 갖춰질 수 있도록 다양한 지원책을 마련해 나가겠다”고 말했다.

한편 이번 위문은 최근 코로나19가 재확산함에 따라 시설 내부 방문 없이 외부에서 물품을 전달한 후 시설 관계자와 의견을 나누는 방식으로 진행됐다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr