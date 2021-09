함양 산삼엑스포, 추석 연휴 정상급 가수 ‘스페셜 콘서트’ 개최

미스터트롯 간판스타 ‘장민호’, ‘정동원’, ‘나태주’ 출연

명품 보이스 ‘백지영’, ‘정동하’ 등 정상급 게스트 출연



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 2021 함양산삼항노화엑스포에서 추석 연휴를 맞이해 엑스포 성공 기원 스페셜 콘서트를 개최한다.

미스터트롯의 간판스타, 장민호, 정동원, 나태주를 비롯하여 명품 보이스를 자랑하는 백지영, 태진아, 정동하 등 정상급 가수들로 구성되는 엑스포 성공 기원 스페셜 콘서트는 추석 연휴 동안 엑스포 제1 행사장 주 무대에서 만나볼 수 있다.

공연 및 출연 일정은 18일 박강수, 박주희 19일 지원이, 혜은이, 태진아 20일 박서진, 장민호 21일 정동하, 정동원 22일 금잔디 25일 백지영 26일 윤태화, 나태주로 구성된다.

스페셜 콘서트는 내달 2일부터 9일까지 다시 이어지는데, 이찬원, 김혜연, 조명섭, 진혜성, 신유 등 또 다른 화려한 게스트들이 연이어 출연할 계획이다.

또한 2021 함양산삼항노화엑스포에서는 천년의 역사를 지닌 함양 상림 숲을 배경으로 천년 약속 사랑 나무와 천년의 세월도 이겨내는 연인의 사랑 이야기를 담은 특별 창작 뮤지컬 ‘기억, 천년의 사랑’이 18일 첫 회를 시작으로 19일, 27일, 10월 8일, 총 4회에 걸쳐 국제교류 장 1층 대공연장에서 개최된다.

그리고 심마니의 성지였던 함양 일대에서 하늘의 산삼을 전하는 심마니의 정성스러운 과정을 그린 뮤지컬 형식의 엑스포 주제공연이 매일 2회씩 행진과 함께 주 무대에서 개최되고 있어 무엇보다 풍성한 추석이 기대된다.

