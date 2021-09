16일 서울 동대문디자인플라자에서 '2021 서울도시건축 비엔날레'가 열리고 있다. 올해 3회째를 맞이한 '2021 서울도시건축 비엔날레'는 '크로스로드, 어떤 도시에서 살 것인가'라는 주제로 오는 10월 31일까지 동대문디자인플라자(DDP), 서울도시건축전시관, 세운상가 일대에서 진행된다. 세계 53개국, 112개도시, 작가 190명, 40개 대학, 17개 해외 정부 및 공공기관이 참여해 역대 최다 작품을 선보일 예정이다./강진형 기자aymsdream@

