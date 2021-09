광주 남부소방서, "추석 명절 ‘주택용 소방시설’ 선물하세요"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서(서장 이정자)는 다가오는 추석 명절을 맞아 고향 집에 ‘주택용 소방시설 선물하기’를 집중 홍보하고 있다고 밝혔다.

주택용 소방시설은 두 종류의 소방시설로 화재 발생 시 초기 진압에 있어 소방차 1대의 위력을 발휘할 수 있는 '소화기'와 경보음을 울려 신속하게 화재를 인지하고 대피할 수 있게 하는 '화재경보기'를 말한다.

광주 소방안전본부에 따르면 최근 5년간(2016~2020년) 광주지역 주택화재는 총618건(연평균 124건)이 발생했다.

주택용 소방시설은 주택화재 예방을 위해 의무적으로 설치해야 하는 소방시설이지만 미설치로 인한 초기진화 및 경보가 늦어 피해가 클 것으로 예상된다.

이에 남부소방서 예방안전과장 김행모는 “소화기와 화재경보기는 화재로부터 우리 가족을 지켜주는 안전 필수품"이라며 “추석 명절엔 고향 집에 ‘주택용 소방시설’을 선물해 안전한 한가위가 되시길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr