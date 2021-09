창원 로봇랜드, 가을 맞이 이벤트와 함께 리뉴얼 오픈

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시 로봇랜드 테마파크가 코로나19로 움츠렸던 어깨를 가을 시즌 이벤트 '엔조이 위드 로봇랜드'와 함께 편다.

16일 시에 따르면 로봇랜드는 코로나19로 닫혀있던 로봇랜드 전시체험시설도 리뉴얼·리모델링을 거쳐 이번 추석 연휴부터 운영을 재개한다.

로봇랜드는 리뉴얼을 통해 길게 이어진 대기열과 씨름하며 놀이기구만 타는 테마파크가 아닌, 가족 구성원 모두가 행복한 공간이 될 수 있도록 휴식·식음 공간을 대폭 늘리고 곳곳에 마련된 이벤트를 체험하며 즐길 수 있는 나들이 공간으로 재탄생했다.

로봇산업관의 신규 콘텐츠 '리쿠와 함께 떠나는 미래 감정로봇 어드벤처'는 국내 최초 상호작용 로봇 '리쿠'를 활용해 기존의 관람에 그친 콘텐츠에서 벗어나 아이들이 직접 주인공이 돼 '리쿠'와 상호소통하며 여행을 떠나는 색다른 경험을 할 수 있다.

또한 형형색색의 조명, 사람의 움직임에 따라 반응하는 인터렉티브 월, 벽면을 가득 채운 써클비전에서 나오는 애니메이션 등은 아이들뿐만 아니라 부모들의 눈과 귀를 사로잡기에도 충분하다.

중앙광장에서는 한가위를 맞아 전통 놀이 체험행사, 경품 이벤트도 진행한다. 윷놀이, 투호 던지기, 굴렁쇠, 비석 치기 등 다양한 놀이를 체험할 수 있으며 간단한 대결을 통해 자유이용권, 음료 교환권 등이 제공된다.

로봇랜드와 이벤트 관련 더욱 자세한 사항은 로봇랜드 테마파크 홈페이지 또는 경남로봇랜드재단 기획운영팀에 문의하면 된다.

