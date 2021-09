제주해경청, 추석 맞이 이웃돕기 성금 기탁

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주지방해양경찰청(청장 오상권)은 추석을 앞둔 16일 관내 소외된 이웃을 위해‘제주지방해양경찰청 아름다운 동행’ 성금 150만 원을 사회복지공동모금회(사랑의 열매)에 기탁했다고 밝혔다.

‘제주지방해양경찰청 아름다운 동행’은 이웃사랑 나눔을 실천하기 위해 2017년부터 제주지방해양경찰청에서 전 직원이 십시일반 모은 기금으로 설립·운용 중이며, 관내 지역주민 자녀 대상으로 장학금 지원 및 불우이웃 성금 기탁 등을 매년 실시하고 있다.

제주해경청 관계자는 “이번 성금 기탁은 추석 명절을 앞두고 주변에서 도움이 필요한 이웃들에게 힘이 되고, 따뜻하고 풍요로운 명절이 되기를 바라는 마음으로 사랑의 열매에 성금을 맡기게 됐다”고 밝혔다.

제주해경청 오상권 청장은 “코로나-19가 장기화하면서 모두가 지치고 힘든 시기이지만, 우리의 작은 성금이 이웃들에게 조금이나마 힘이 될 수 있으면 좋겠다.”며 “앞으로도 관내 지역민들에 관한 관심과 나눔 실천에 힘쓰겠다.”고 말했다.

