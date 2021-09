[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 공기업 취업을 준비하는 재학생과 졸업생 27명을 대상으로 ‘NCS 공기업 취업전략 2차 프로그램’을 운영했다고 16일 밝혔다.

▲의사소통능력 ▲수리능력 ▲문제해결능력 핵심능력에 대한 이론과 문제풀이를 비대면 온라인 강의로 진행했다.

참여 학생들은 공기업 필기전형 출제경향을 분석하고, 유형별 분석과 문제풀이를 통해 필기시험을 준비했다.

대학일자리센터는 재학생들이 평소에도 모의고사를 보며 필기시험에 대비할 수 있도록 센터 홈페이지를 통해 취업성공솔루션 포털사이트를 운영하고 있다.

안민주 대학일자리센터장은 “체계적인 교육 프로그램을 통해 재학생들의 NCS 필기시험 합격률을 높이겠다”고 말했다.

