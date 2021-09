롯데하이마트, PB 하이메이드 펫가전 시리즈 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 자체브랜드(PB) ‘하이메이드’의 ‘펫가전 시리즈’를 선보인다고 16일 밝혔다.

하이메이드 펫가전 시리즈는 반려동물 생활 필수가전 4가지로 구성됐다. 자동 급식기는 4리터의 넉넉한 사료 탱크로 구성돼 하루 최대 5회 식사 제공이 가능하다. 최대 10초 음성을 녹음할 수 있으며, 스테인리스 식기를 분리 세척이 가능해 청결을 유지할 수 있다. 자동 급수기는 2.5리터대로 저소음 모터를 장착했다. 초미세먼지 이물질 등을 잡아주는 천연야자 활성탄으로 제작한 필터를 장착해 깨끗한 물을 마실 수 있다. 1.5미터 내 반려동물 움직임을 감지하면 자동으로 물을 제공하는 스마트 모드, 시간 조절이 가능한 타이머 모드를 지원한다.

그루밍 드라이어는 드라이와 빗질을 한 번에 할 수 있는 제품이다. 반려동물에게 거부감이 없는 40도, 45도, 50도 저온 건조로 털을 말려준다. 털 제거 버튼을 누르면 브러쉬에 끼인 털뭉치를 간편하게 제거할 수도 있다. 이미용 패키지는 이발기와 전동 발톱 다듬기로 구성됐다. 이발기는 저소음 저진동 제품으로 초정밀 세라밀 날로 제작한 면도날은 피부 자극을 최소화해준다. 전동 발톱 다듬기는 발톱 크기와 형태에 따라 3가지 면적으로 반려동물 발톱을 관리할 수 있다.

롯데하이마트 자체 모바일 애플리케이션(앱)에서 진행하는 라이브 커머스 ‘하트라이브’에서 오는 17일 오후 하이메이드 펫가전 시리즈 출시 기념 생방송을 한다. 제품별 특장점을 소개하며 생방송 동안 제품을 최대 8% 저렴하게 판매할 예정이다.

롯데하이마트 관계자는 “하이메이드 펫가전 시리즈를 소중한 반려동물에게 선물하면 그들의 삶이 한 층 더 청결하고 편안해질 것”이라며 “앞으로도 새로운 라이프 스타일에 발맞춰 다양한 이색가전을 개발해 선보일 예정”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr