▲ 송국선씨 별세, 김석원 (IBK투자증권 총무부장) 모친상 = 15일 인제대학교 일산백병원 장례식장 특1호, 발인 18일(토) 오전, ☎(031-910-7444)

이민지 기자 ming@asiae.co.kr