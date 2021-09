IFC몰, '메리 추석' 이벤트…아이패드 등 경품 제공

23일까지 3만원 이상 구매 고객 대상 캡슐 뽑기 이벤트

600명 이상에게 애플아이패드 에어 등 경품 제공

[아시아경제 김유리 기자] IFC몰은 추석 연휴를 앞두고 '메리(Merry) 추석' 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

오는 17일부터 23일 추석 연휴 기간 중 IFC몰에서 3만원 이상 구매하는 고객 전원에게 캡슐 뽑기 기회를 제공한다. L2층 망고 매장 앞에서 뽑기 이벤트에 참여할 수 있으며 즉석에서 당첨 확인이 가능하다. IFC몰은 600명 이상 당첨자에게 애플 아이패드 에어 WIFI(1명)를 비롯해 애플 워치 시리즈6(1명), 다이슨 디지털슬림 플러피(1명), 다이슨 슈퍼소닉(1명), 애플 에어팟 프로(2명), IFC몰 기프트 카드 1만원권(100명), 커피빈 아메리카노 R 사이즈 교환권(500명) 등 선물을 지급할 예정이다. 경품은 L3층에 위치한 고객서비스센터에서 수령 가능하다.

한편 IFC몰은 오는 25일까지 코로나19의 장기화로 지친 가족과 이웃에게 위로의 마음을 전하고 서로의 행복을 빌어주는 '슈퍼문에게 소원을 빌어봐' 이벤트도 진행 중이다. 이벤트 참가자 중 추첨을 통해 IFC몰 기프트카드 50만원권(1명), 30만원권(3명), 10만원권(5명)을 선물할 예정이다. 당첨자는 오는 30일 IFC몰 SNS를 통해 공개된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr