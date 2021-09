맘스터치, 중화풍 가성비 ‘유린기 순살치킨’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]맘스터치는 가성비 치킨 ‘유린기 순살치킨’을 출시하고, 내달 말일까지 ‘맘스반점 이벤트’를 실시한다고 16일 밝혔다.

바삭한 순살치킨을 중국풍 유린기 스타일로 재해석한 유린기 순살치킨은 항상 새로운 치킨 경험을 추구하는 고객 요청에 부응한 메뉴다. 중식당에서 2~3만원대 고급 중식 요리인 유린기를 1만원대(소비자가 1만4900원)로 즐기는 뛰어난 가성비는 물론, 신선한 샐러드와 함께 즐기는 웰빙 치킨의 감성까지 갖췄다.

유린기 순살치킨은 맘스터치만의 ‘스파이시 시즈닝’ 비법으로 조리된 바삭한 순살치킨과 아삭하고 신선한 야채, 새콤하고 알싸한 특제 유린기 소스가 어우러져 풍부한 식감과 산뜻한 풍미를 살렸다. 순살치킨과 야채, 특제 유린기 소스는 각각 별도 포장 제공되며, 부드럽고 촉촉한 ‘부먹’부터 바삭한 ‘찍먹’까지 고객 취향과 입맛에 따라 다양한 스타일로 즐길 수 있다.

맘스터치는 이번 신메뉴 출시를 기념하는 ‘맘스반점 이벤트’를 매장, 배달 등 전 채널에서 진행한다. 다음 달 말일까지 유린기 순살치킨 구입 시 1000원 할인된 1만3900원에 제공되며, 맘스터치 앱 주문 시에는 2000원 할인된 1만2900원의 더블 할인 혜택이 적용된다.

특히 유린기 순살치킨을 구매하는 모든 고객에게 오뚜기 ‘짜장면’(비조리 라면)을 선착순 무료 증정해, 집에서 유린기 순살치킨과 짜장라면으로 나만의 유니크한 ‘가성비 중식 코스’ 요리를 즐기는 소소한 재미까지 더했다.

